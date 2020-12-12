台鐵羅東站驚傳婦人墜月台 遭捲入車下 警消搶救中 07:422020/12/12 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵羅東站今(12日)上午驚傳婦人跳軌，台鐵人員緊急救援中。（圖／戴志揚攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵羅東站今(12日)上午驚傳婦人跳軌，台鐵人員緊急救援中。（圖／戴志揚攝） 台鐵普悠瑪202班次自宜蘭開往花蓮，今（12日）上午7時24分列車自羅東站進站時，突有一位婦人自月台跳下，一旁民眾全程目睹但來不及攔下，婦人卡在車下仍有生命跡象，目前緊急搶救中。據悉，因此事故目前往花蓮單線不通，排除時間仍待估計。 （持續更新） ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時新聞網) #婦人 #台鐵 #羅東 #花蓮 #驚傳 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 環保女老闆啪啪人夫數不清 爽搭「愛之遊艇」八里到平潭 - 社會 高市警局黑豹特勤之光 教官顏進明病逝 - 社會 拉扯保險套失手「彈射」下體！夫妻啪啪前爭執 送醫後下場超慘 - 社會 顧立雄王美花座車車禍 監視器畫面曝「地震警報響機車瞬間滑倒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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