台鐵羅東站今(12日)上午驚傳婦人跳軌，台鐵人員緊急救援中。（圖／戴志揚攝）

台鐵普悠瑪202班次自宜蘭開往花蓮，今（12日）上午7時24分列車自羅東站進站時，突有一位婦人自月台跳下，一旁民眾全程目睹但來不及攔下，婦人卡在車下仍有生命跡象，目前緊急搶救中。據悉，因此事故目前往花蓮單線不通，排除時間仍待估計。

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