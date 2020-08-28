網紅「館長」陳之漢今（28日）凌晨2點多，在位於林口的自家健身房遭人連開3槍後倒地，造成右手臂、右大腿等5處傷口，被緊急送往醫院治療，目前已無生命危險。對此，就有網友不禁好奇「被子彈打到是什麼感覺？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出過來人解密。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出「館長被槍打到，一直哀嚎，感覺很痛啊…有沒有子彈打到多痛的八卦？好可怖喔，原來台灣治安這麼差…」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這就是戰場上的感覺，誰還想戰爭的」、「上戰場會被步槍打成蜂窩，不知道覺青怕不怕」、「練那麼壯還是擋不住子彈」、「手槍打很痛吧，再大點的槍打到整塊連神經都燒掉應該沒感覺」、「打到骨頭最痛啊，正中打斷或是擦邊削掉一塊，光想就痛」、「每個人對痛覺的定義不同，但我只能說，電影演的那種身中數槍，還能移動還擊的都是騙人的，因為中槍只要你感覺開始痛，神經系統就會讓你全身癱軟」。

不過也有過來人分享被槍擊的真實感受「我媽胸口5槍馬上昏倒，我爸中手臂還可以跟對方拉扯，只不過左手臂粉碎性骨折打鋼釘進去」、「改造手槍應該還好，之前我家前方空地有人被開槍叫救命，叫了快20分鐘救護車才來也沒死」、「我在4chan問美國佬過，他說像是超重擊，然後非常的熱，一瞬間不會痛，但會直接沒力休克」。

館長今（28日）凌晨2點多在林口的健身房門口遭到槍擊，他身中3槍、倒在地上痛苦哀號，所幸館長無生命危險。（圖／本報系資料照片）

館長陳之漢28日凌晨2時許於自己開設的林口成吉思汗健身館前遭槍擊，陳右臂遭子彈穿透並打進右大腿，警方與救護人員趕抵現場後，將館長送長庚醫院救治；槍擊現場血跡斑斑。（郭吉銓攝）

館長雖是手腳受傷，但從影片可看出，劉嫌是朝著車內一陣亂射，尚無法確定僅是想警告對方，未來究竟是傷害罪還是殺人未遂恐乘法庭攻防重點。（畫面翻攝／張睿廷新北傳真）