明天適逢921大地震21周年，當時可怕的情景和之後造成的傷亡，令許多民眾想起來仍心有餘悸。對此，有網友就在網路上分享他當時的所經歷的一切，並好奇詢問鄉民們「921發生時，你在做什麼？」

一名網友在PTT八卦板以標題「明天921，21年前921發生時你在做什麼？」發文，表示921大地震當時他年紀還很小，但記得當時整個驚天動地的搖起來，連牆壁上的話都被震掉。當時劇烈的震動幅度在台北算非常少見，所以完全反應不過來，只能「眼睜睜迎接大自然的震撼」。

後來爸媽都醒了，家裡也開始停電，隔天走路去學校的半路上又被通知不用上學，又過了半天才有電能夠看到新聞片段，了解到底發生什麼事情。讓他忍不住直呼「921好恐怖喔，大家有印象嗎？但很多年輕人當時還沒出生吧，對他們而言，已經是歷史課本的歷史事件了完全無法感同身受。」

文章曝光後引起許多共鳴，但大部分有經歷過的網友竟答案全一面倒指出當時都在「睡覺」，「睡覺啊 被抓起來丟到車子裡面趕緊逃難」、「在睡覺 早上起床跟你一樣準備去搭校車」、「剛睡醒開電視才驚覺大事發生」、「睡到一半發現停電，早上才知道地震」、「睡死」。

還有網友分享可怕的經歷「家裡半倒，小時候還以為是被雷打到...隔天早上就發現附近很多全倒」、「那時候隔天早上睡醒看到天花板離我很近」、「從十一樓公寓走樓梯下去，去附近的空曠地等待，聽著地鳴聲和看著電線桿搖晃」「突然驚醒，然後聽到地鳴 然後就開始搖了」。