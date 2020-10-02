爸爸有時行為就像小孩一樣，總讓媽媽看得很頭痛，就連動物也不例外。烏克蘭一名貓飼主，日前家中黑貓生下一窩小貓，當時貓爸爸看到小孩很開心，因此就不斷聞著寶寶，豈料卻把孩子嚇壞，馬上逃跑往後退，而貓媽媽發現不對勁後，氣噗噗的追打貓爸。

貓飼主lilifilonenko家中的黑貓，日前生下一窩小奶貓，而貓爸爸則是一隻灰貓，當時貓爸看到孩子後，非常的開心，便上前聞著寶寶的頭，甚至越靠越近，整張臉幾乎都要貼到小孩的頭上，嚇得牠趕緊鬆開前爪，導致鐵牆發出聲響。

小貓被巨響嚇到往後退，而待在後方的貓媽媽，驚覺孩子被嚇壞，趕緊站出來查看，一見到貓爸爸後，當下認為一定是牠在搞鬼，氣得立刻跳出圍欄上前追打，而貓爸爸看到妻子氣得狂嘶吼，也趕緊逃命，主人也將畫面分享至抖音，影片更是累積270萬觀看次數。

不少人笑翻表示「貓爸：我就聞聞看啊！幹嘛這麼生氣」、「世界上最偉大的戰士就是媽媽」、「貓爸爸在家裡的地位，恐怕很低啊」、「貓媽：敢嚇我的孩子，你不要命了啊」、「老爸是最強豬隊友啊」、「看樣子這對貓夫妻可能離婚了，貓爸偷偷來看孩子」。