正妹走到哪裡都是關注「嬌點」！日本一名Uber Eats女性外送員堀（堀みづき）日前因亮眼外型意外爆紅，還因此受邀拍攝個人寫真集，性感火辣的身材讓網友全都鼻血直流。

日本朝日電視台的綜藝節目《ノブナカなんなん？》，在10月底推出外送員特輯，特別介紹3名女神等級的Uber Eats外送員，其中一位名叫堀的27歲正妹就因為甜美長相瞬間爆紅。

堀接受訪問時表示，她主要是影音直播平台「Pococha」的偶像主播，因為今年不少工作都受到疫情影響，才決定開始兼差外送員的工作，加上家裡經營的餐廳生意直直落，想說加入外送製造話題可能對生意有幫助。

外送時堀雖然不會穿著太誇張的服裝，但堅持一定要保持時髦和漂亮，讓不少點餐民眾都為之驚艷，甚至還有人開口搭訕：「要不要進來和我一起吃飯？」此外，近日有業者看中她的人氣，邀請她拍攝電子寫真集，火辣尺度也掀起熱議。

雖然節目主持人認為她是為了提高知名度才加入外送行業，堀還是很開心受到媒體關注，而消費者拿到餐點後一聲「謝謝」，也讓她獲得很多動力，所以工作起來非常開心。