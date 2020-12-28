不少人在選擇大學科系時，都會以未來出路作為考量要點，不過最近有一名網友就在網路上發問「讀哪個科系最省錢？」，引起網友們熱議，有內行人就點名「2科系」，不但幾乎免學費，而且畢業後就可以馬上有工作！

這名網友在PTT上發文，提到設計系和音樂系都非常花錢，因此他打算就讀數學系，除了可以去外面當家教賺點零用錢以外，上課的原文書也都是固定那幾本，還可以省下不少買書的費用。雖然PO主聽說外文系的正妹很多，但有礙於自己的語感不好，所以不適合就讀，他也好奇是否還有其他省錢的科系，希望大家提供給他參考。

文章曝光後，引起網友們一陣熱議，大家紛紛留言：「收費是看學院，要省錢應該是讀文學院」、「外語學院最省錢」、「商管學院跟文學院的學費通常比較便宜，數學系通常被列在理工，學費收比較貴」、「原文書買二手的或跟人共用就好，沒差」、「課本買二手的就好，或者有共筆就沒差」。

不過有內行人就點名「軍校」和「警大」最省錢，不但幾乎免學費，而且畢業後就可以馬上有工作，「軍校，還會給你錢」、「軍校阿，只要你撐到畢業，幾乎免學費還賺錢了」、「警大啊，每個月給你一萬多」、「CPU（中央警察大學）啦，還會給你零用錢」。