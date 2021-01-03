陳姓山友單攻白姑大山失蹤，警消動員搜救。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

發現求救信號的位置點。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

發現求救信號的位置點。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

發現求救信號的位置點。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

台中市陳姓男子，上月26日與山友組成6人登山隊，單日攻頂白姑大山，結果下山途中脫隊失聯！南投縣消防人員持續搜尋，昨天在登仙溪河谷，陸續發現他以石頭堆砌而成的SOS求救信號，並且加註名字，讓搜救人員頗感振奮！

南投縣消防局第二大隊大隊長吳嘉宏表示， 發現SOS求救信號地點，第1發現點日期是1月1日，第2發現點在1月2日，兩點相距約3-4小時路程。

這支單攻白姑大山登山隊，26日凌晨出發，預計當天下山，但其中陳姓男性隊員脫隊，山友接到他通報表示在石瀑區迷路，後來即失聯。

由於失聯者只帶輕裝備，隊友十分擔心，27日向南投縣消防局求援，由於山域橫跨南投縣及台中市，警消丶東勢林管處及登山界都動員搜救。

搜救人員昨天接連在登仙溪旁，發現以石塊堆成的SOS求救信號，認為陳姓山友沿著溪谷尋找出路，讓搜救人員頗為振奮，但最近寒流來襲，低溫又讓人無法太樂觀，因此將會持續加強搜索。

由於登仙溪屬台中轄域範圍，因此南投縣消防局依消防署規定，移交台中市消防局，但仍會持續派員全力協助搜救。

(中時 )