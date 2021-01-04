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因應秋冬專案，前往8大場所需緊戴口罩。265路線公車2日晚間出現一名婦人口罩未戴好，口鼻全暴露在外，司機好心勸阻竟反被婦人跳針大罵9分鐘，其中還說道「叫侯友宜給他戴起來」，婦人怒氣值超高，嚇壞車上不少民眾。

一位網友3日在臉書社團《爆料公社二社》發出一段影片，內文無奈寫下「有病吧……」，透過影片可見到，一位短髮婦人身穿灰色上衣，站在公車前門的站立區，一旁就是司機駕駛座，婦人面朝司機嘴裡不停念念有詞。

司機轉頭發現婦人口罩未戴好，口與鼻皆暴露在外，便好心提醒，未料這位婦人惱羞成怒，開始放聲大罵，先是瞎扯「我腳受傷」，過程中還一直拉下口罩說話，司機再次回覆「口罩戴起來」、「車裡面盡量不要講話」，卻又再次激怒婦人。

婦人開始失控的大罵時下政令與羞辱的話，包括：「叫侯友宜給他戴起來」、「叫他戴起來」、「告你們傷害」、「告你瀆職」、「侯友宜算什麼東西」、「謀懶趴啦」、「萊豬」、「X你娘你沒老母喔」等語，司機則被其行徑嚇得回覆：「你是有喝酒喔？」一旁目擊民眾全看傻眼。

據了解，這位婦人2日晚間自台北市萬華區西園路二段上車，搭到埔墘國小下車，被駕駛提醒戴口罩後，行徑卻宛如酒醉鬧事，過程長達9分鐘。

(中時新聞網)