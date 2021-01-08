新北市連署站。（國民黨新北市黨部提供／許哲瑗新北傳真）

新北市「還我公投」、「反萊豬」2公投連署周末啟動，明日一早將由前新北市長朱立倫、國民黨祕書長李乾龍、新北市黨部主委黃志雄領軍，在板橋慈惠宮簽下首份連署書，為連署案揭開序幕；據了解，新北市長侯友宜也表態支持，承諾會另找時間簽名連署，新北市由朱、侯領軍，連署士氣旺。

國民黨新北市黨部表示，新北市整合地方民代與各區黨部，設有445個友善連署點外，明起接連2天也在三蘆市場、中和廣濟宮、瑞芳火車站、板橋朝陽市場等周邊擺攤，共計21個行動連署點，持續募集增加中，希望衝高連署數，為下一代盡一份心力。

國民黨新北市黨部指出，民眾只要下載國民黨官方APP，即可透過電子地圖查找附近連署點；民眾也可在連署書填寫完後，寄送至國民黨中央黨部。

黨部指出，朱立倫明上午9點將率在地民代與黨籍幹部，現身板橋慈惠宮帶頭簽名連署，敲響新北連署第一炮，同時也向眾神祈求連署順利，並簡單致詞帶動士氣，侯友宜也表態支持連署運動，但因市政行程滿檔，會另找時間前往簽名，以行動力挺反萊豬運動。

(中時 )