國民黨雙公投連署已啟動，罷免桃園市議員王浩宇投票進入最後一周。國民黨中央今天決定本周末起，輪流到各縣市辦反萊豬遊行及宣講，本周末首站將赴新竹；而15日的罷王之夜，因罷王需要8.2萬票，是王當選議員1.7萬票的5倍，難度超高，黨中央除了配合罷王總部苦行繞市區催票，國民黨革實院長羅智強的反萊豬縱騎（單車）也將停駐中壢助講。

國民黨主席江啟臣今天中午主持主管會報，討論雙公投連署，決定成立宣講團，邀學者專家、社運人士及前衛生農業官員，配合每周六到不同縣市舉辦反萊豬遊行，提升民眾連署份數。

會中也檢討不到一周的罷王催票，除了罷王總部要在最後一天以苦行方式繞行市區，國民黨桃園市黨部在當天晚上也協助舉辦「罷王之夜」，即將騎單車從北而南縱騎的羅智強、國際部副主任何志勇，也選定15日晚間騎到中壢，助講罷王。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，當初王浩宇以1.7萬票當選，不過依選罷法規定，罷免投票必須有4分之1以上公民投票、同意票大於不同意票，而中壢區因人口增加，原預估7.8萬票可達標，已變成8.2萬票才能達標，是王當選票數的五倍，顯然不合理。國民黨不排除提案修選罷法，就縣市議員罷免案的特殊性重新修法到合理。

鄭照新也指出，罷王是國民黨尊重民意及社會共識，配合及協助公民團體推動，由於王浩宇力挺萊豬、霸凌反萊豬的民眾，國民黨視為「反萊豬的起身砲」，若能罷王成功，將是反萊豬民意的打勝第一仗，若因選制不合理而未能成功罷王，也是反萊豬民意的具體展現，可以提醒反萊豬民眾切勿掉以輕心，有助提高反萊豬公投的連署及投票。

(中時 )