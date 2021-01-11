立法院為召開第十屆第二會期臨時會，今天上午舉行談話會確定將從今天開始召開臨時會，將處理中央政府總預算、前瞻第三期特別預算以及國營事業預算。在野黨則提案要求於臨時會討論萊豬進口亂象、健保費調漲、實質挺香港、落實囤房稅、揭弊者保護等議案，均被民進黨團以人數優勢封殺。

談話會通過臨時會開會時間為1月11日至1月31日召開第二會期第一次臨時會，1月11日中午舉行程序委員會，1月11日下午召開第一次會議，並與1月15日、1月19日為一次會；1月20日至1月31日為第二次會議，立委週末也要來開會。另外於1月31日、14日、18日召開委員會會議，委員會處理相關尚未審查完的預算。

針對臨時會議案，執政黨主要提案處理預算部分，包括中央政府總預算、前瞻第三期特別預算以及國營事業預算。在野黨則希望針對特定議題或是法案也能夠討論。

國民黨團提案要求行政機關針對萊豬開放之後，萊豬標章之亂以及豬肉飆漲等問題做報告；防疫期間衛福部的「天網」如何兼顧防疫與兼顧人權、健保保費偷襲調漲、對美關係判斷失據、司法改革、防疫旅館量能不足、華航新塗裝爭議，要求相關部會到立院報告。

民眾黨團則提案要求審查實質撐香港相關法案，以及落實囤房稅還有揭弊者保護相關修法。民眾黨團總召賴香伶表示，陸委會對於港人的服務機制、救援系統未公開也不透明，因此應該要從法治上完成撐香港。

不過在野黨所提案都遭到民進黨黨團以人數優勢否決，沒排入臨時會中。民進黨團書記長莊瑞雄批評國民黨是想把臨時會變成「call in 節目」，國民黨提的專案報告，行政部門都不斷做過回應，也跟民眾溝通，國民黨自己也一直在政論節目上發表自己的看法，國家建設跟經濟發展，不管朝野應該都無可迴避。國民黨團書記長林奕華則反批不要扣帽子，大家都是選出來的，立委代表民意，當然要替人民把關。

(中時 )