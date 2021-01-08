警政高層傳出將有異動，包括新北市警察局長陳檡文傳將接任警察大學校長，新北市長侯友宜今（8）日出席活動時被問到是否知悉？侯友宜說，新北市的警察局長都是最優秀的，不管是以前還是現任，相信未來也是。

侯友宜表示，新北市是台灣的縮影，也是大家最關心治安的地方，治安的每件大小事，身為地方政府首長，一定跟所有相關的各部門包括警察局，全力來守護，無庸置疑地警察局長跟地方首長，一定為治安全力來打拚，所以警察局長不管人選是哪個，只要能夠認真努力做事，我們都一定全力的支援，也全力站在一起，守護新北市的安全。

侯友宜說，不管外面的人事如何，相信新北市的警察局長都是最優秀的，不管以前離開的、包括現任的，深深相信未來的也都是非常優秀，能夠到六都來當警察局長都有很好的資歷跟經歷，更重要也有很好的作戰跟市府配合的過往，所以大家相信，只要新北市的警察局長一定是最棒的，大家全力來守護新北市的治安。

(中時 )