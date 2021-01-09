國民黨將於今年7、8月間改選黨主席，黨內政治明星頻被點名，引起外界關注。資深媒體人韋安分析藍營的黨主席之爭和其內部針對2024年總統大選的角力指出，專心市政的新北市長侯友宜，有如輕舟過了萬重山，到2023年時，侯在黨內外的民調中都會大勝，而其他人恐怕白忙一場。

韋安今(9日)在臉書上發文表示，國民黨現在的黨主席之爭，和為了2024的暗潮角力，很像一首古詩所言，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」而他更列舉3點分析，點出目前國民黨內的形勢：

一，江、朱、韓和其他人的動靜，就像「猿聲」一樣沸沸揚揚。

二，在同溫層裡面拼輸贏，為小利爭搶頭破血流，虛情假意地恭維，爾虞我詐地攻防，有什麼用嗎？

三，如果侯友宜專心市政，維持「第一」，2022年比2018年在新北贏的更多（超過119萬票），他就是一葉「輕舟」，過了萬重山。

韋安認為，2023年時，侯的黨內比、黨外比，民調都贏一大截，其他人不是白忙一場？並感嘆，「政治人物遠離喧嘩和聲量的戰略定力很重要」。

＃別瞎忙了 國民黨現在的黨主席之爭，和為了2024的暗潮角力，很像一首古詩所言，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。」 一，江、朱、韓和其他人的動靜，就像「猿聲」一樣沸沸揚揚。 二，在同溫層裡面拼輸贏，為小利爭搶頭破血流，虛情假意地恭維... 由韋安發佈於 2021年1月8日 星期五

(中時新聞網)