睽違五年，國民黨青年團前進高雄舉辦革命實踐講習班第172期，擴大爭取中南部青年，上周五（8日）深夜報名截止。雖然相較去年在北市辦理的171期有400多人報名，172期高雄場僅110人報名，但已近錄取名額60人的兩倍，且全部是政治素人，從高三生到研究生都有，南高屏就占約一半，所學都無關政治或公共行政，報名動機絕大多數是「想多了解國民黨」，令青年團頗受鼓舞。

國民黨青年團1月20日至22日，將在高雄澄清湖水漾會館舉辦「打狗不羈夜‧大幕僚時代」─革命實踐講習班第172期，設定35歲以下在學青年。黨主席江啟臣日前就指出，講習班移師高雄象徵遍地開花，未來將永續到各縣市辦理。

青年團執行長蔡哲琛說， 172期報名至8日深夜截止，青年團統計此次報名較171期學員年輕許多，110位報名者絕大多數是大一、大二生，還有3所高雄市的4位高三生、1位日本東京國際大學商學院研究生、湖南師範大學學生；報名者所讀科系含括醫學、電機、文學等，就是沒有政治或公共行政相關科系，也沒有辯論社成員。

他表示，110人中，約3分1來自高雄，若加上台南、屏東，佔總數約一半，嘉義、台中及台北等「外縣市」都有人報名。這些學生除了科系無關政治，也沒有民代助理或接觸政治等經驗，可說全部是「政治素人」，與171期也有政治幕僚不同。

蔡哲琛說，至於報名動機，絕大多數都是「想多了解國民黨」。雖然報名時並未調查有無參加政黨，但從資料研判，「110位報名者應該都不是國民黨員」，年輕人願接觸、了解國民黨是好事。

據悉，去年171期原計招生60人，結果有400多人報名，因此提高招生 100人，結川後從中擇40人實習，並參訪AIT、赴新北市府拜會市長侯友宜，事後約20人自願留任黨部或成為黨籍議員助理。

青年團總團長陳柏翰表示，172期以「打狗不羈夜‧大幕僚時代」為主題，營隊的最大特點，就是透過情境假設學員作為在野黨委員或幕僚，該如何應對執政黨所拋出的各式議題攻防。除了政策論述、立法攻防、社群媒體等專業幕僚課程外，同時以「修憲」、「國防安全」、「核食進口」三大未來攻防重點議題為主軸。而營隊中學員對三大議題的討論成果，也將由青年團統整後，建議黨內作為重點參考。

蔡哲琛說，3天2夜的課程設計，有江啟臣、立委吳怡玎及高雄市議員與學員們「青年夜話」，另邀立委林為洲、陳以信、陳玉珍及廖達琪教授、核四流言終結者黃士修、革實院正副院長羅智強與游淑慧等人擔任講師，並正在曾服務高雄市的政務官，例如前新聞局長鄭照新已應允，另打算再邀前副市長李四川等韓國隊成員，但須看他們行程及意願。

(中時 )