寒假將至，教育部補助大專校院學生社團活動經費，鼓勵他們赴教育優先區之中小學校舉辦免費營隊，以培養青年自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也讓教育優先區的學生能夠渡過一個充實、溫暖又精彩的寒假。

110年教育部共補助436梯次的營隊活動，在寒假期間預計由1萬1336名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，赴436所教育優先區中小學校辦理營隊活動，透過各合作學校讓2萬1186位中小學生免費報名參加。

教育部表示，參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應能力。

教育部指出，大專學生社團基於自身的專門領域，規畫出具教育意涵的活動內容，不僅得以落實大學社會責任（USR）的精神、磨練社會參與所需的多元化能力、提升教育優先區中小學生的課外活動資源，更讓學生社團活動的教育功能得以永續發展，透過正向的課餘活動，陶冶學生們的全人化素養。

(中時 )