江啟臣（左二）去年黨主席補選，向高雄市議員黃紹庭（右二）等人拜票，連勝文（右一）全程力挺。（黃福其攝）

國民黨暫訂7月24日改選黨主席，黨主席江啟臣已著手布局新人事，有意設置副主席，由祕書長李乾龍升任，祕書長由智庫副董事長連勝文兼任，另增聘現任立委擔任副祕書長。據悉，此波人事調整幅度不大，江已展開徵詢，預計農曆年前後定案；知情人士強調，人事布局並非著眼江連任主席，而是讓國民黨「持續壯大」。

去年3月江啟臣接任黨主席後，以「不流於形式」，首開先例未設置副主席；此舉雖有部分反對意見，但包括江的補選對手郝龍斌等大老私下都持正面態度。不過最近中央黨部進行樓層減租及空間改造，已預留「副主席」辦公室。

據指出，江團隊擬定「生存、復興、壯大」三階段計劃，去年初總統立委雙敗，國民黨陷入谷底，江擔任補選主席努力為黨求「生存」階段；今年則是以雙公投、黨主席為主軸的「復興」階段；明年則是 2022年縣市長等九合一選舉為主軸的「壯大」階段。

知情人士說，去年國民黨在民進黨獨霸的艱困險局有攻有守，政黨支持度、青年支持度都有起色，如今從「生存」進入「復興」階段，有必要小幅調整人事，讓黨務主管、中央及地方都更緊密合作，同時將成立「對美小組」、「對陸小組」，進一步擴展政黨外交。

據悉，江擬增設副主席並非虛位，而是嫻熟黨務且具募款能力，甚至可兼任對美、對陸小組召集人。去年一手組建縣市黨部人事、包辦中央黨務及大小活動募款，且非常嫻熟大陸的李乾龍，成為理想人選。

一旦李升任副主席，江相中智庫副董事長連勝文兼任祕書長，在於連與他年齡、想法相近，熟稔國民黨還有高度熱情，以及「全台到處有朋友」且熟悉各地派系的豐沛人脈及募款能力。

據悉，江對此高層布局非常慎重，除了親自向前主席連戰說明，也偕李乾龍邀一位連家至交的前黨務人士遊說連勝文，並安排江連見面商議。連戰只表達尊重連勝文的想法；已跑遍全台、慎重考慮競選下屆黨主席的連勝文，已與江兩人面談過一次，但尚未決定，兩人將再次當面討論，農曆年前後才能決定。

知情人士指出，新人事除布局主席、副主席及祕書長形成黨中央權力核心「鐵三角」，現任副祕書長全部留任，擬增聘現任立委擔任副祕書長，立院黨團總召林為洲是可能人選之一。一旦定案，江與新任副祕書及新任政策會執行長兼黨團總召費鴻泰，將成為連結黨中央與立院黨團的「新鐵三角」。

(中時 )