34歲大陸女星江疏影在電視劇《三十而已》飾演「王漫妮」一角再攀事業巔峰，逼真演技備受肯定，無奈人紅是非多，她最近被爆料對工作人員要求非常高，甚至只招募研究生，對此江疏影幽默回應，高EQ化解流言蜚語，被網友大讚情商超高。

江疏影11日上午在微博突然PO出一張白底黑字的圖，原來有爆料者聲稱江疏影團隊的工作人員離職率挺高的，員工只要犯一點小錯，她就會直接開除對方，不只如此，江疏影非常重視員工的學歷，「已經陸續把本科學歷（學士學位）的都開了，對外只招研究生。」

面對來路不明的網路指控，江疏影不但沒有大發雷霆，反而親自轉發該截圖，並把最後兩句話劃上桃紅色重點線，搞笑地回應：「沒錯，暫別娛樂圈，轉行搞科研。」意思就是她並沒有要搞科研，幹嘛只招研究生？用幽默的方式釐清謠言，高EQ令人讚賞。

江疏影神回覆爆料者。（圖／微博@江疏影）

有網友看到江疏影大開玩笑，跟著在留言區有樣學樣，假裝要應徵工作人員，江疏影分別幽默回應，「只招研究生謝謝」、「是研究生嗎？」當她看到有網友自稱是「江疏影研究學院博士生」江疏影回一個笑臉圖案：「恭喜你，你被錄取了！」

網友跟著開玩笑，江疏影也親民的繼續搞笑回應。（圖／微博@江疏影）

(中時新聞網)