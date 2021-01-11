寒流來襲，彰化縣政府社會處啟動關懷街友服務與在外街友訪視，提供禦寒衣物、熱食與安置等服務；彰化縣長王惠美（右）也到場關心街友與長者們的生活需求。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

寒流來襲，彰化縣政府社會處啟動關懷街友服務與在外街友訪視，提供禦寒衣物、熱食與安置等服務。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

寒流一波接一波，中央氣象局發布入冬以來第三波低溫特報自11日報到，彰化縣政府主動出席、出動街友關懷服務措施，自去年12月29日至今，社會處社工員已訪視在外街友及弱勢戶171人次、緊急安置5人次。

彰化縣長王惠美表示，寒流來襲，縣府社會處與社工員秉持服務精神、不畏寒風，11日、12日一連2晚，持續進行街友關懷服務，除提供防寒物資，藉由主動關心訪視，提供社會福利相關資訊，盼在維持基本生活需求之餘，能更進一步改善在外街友們的生活情況。

彰化縣政府超前部署，去年底第一波寒流來襲，彰化縣長王惠美第一時間，就與副縣長洪榮章兵分二路，跨年夜晚間南彰化、北彰化同步為街友發放熱食與禦寒物資。

第二波寒流時，今年1月6日、7日晚間，縣府社工員結合員林火車站鐵路警察局員林所、莒光派出所員警，及人安基金會、愛加倍社區服務協會等民間團體，跨網絡輔導關懷、勸離，並提供臨時安置處所，讓街友有禦寒棲身之處。

王惠美說，寒流一波接一波，彰化縣對在外街友關懷每日不間斷，呼籲民眾發揮鄰里守望相助的精神，如在街頭發現街友，或者需要協助的獨居老人，可主動通報縣府社會處，通報街友可致電0937-250847、通報獨老0978-263135；社會處將提供保暖衣物、熱食或協助暫時安置等服務。

彰化縣現有臨時安置處所，包括：人安基金會彰化平安站、愛加倍社區服務協會，社團法人彰化縣關懷弱勢社會服務協會（游藝邨）等三處。

(中時 )