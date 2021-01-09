台南1名張姓男子今日凌晨3時許酒駕開車，遇上員警攔查卻逃逸，警方一路追了5公里，最後9輛警車包圍，但張男還是想逃竟倒車衝撞，最後員警破窗，逮捕張男；張男被依《妨害公務罪》帶回，其同車女性友人，跟著到派出所，女子數次上前擁抱張男，叮嚀「打勾勾，一定要回來喔！」在警所上演生離死別戲碼，讓警方哭笑不得。

根據了解，張男今天凌晨酒後開車載著女性友人，由於他開車不穩、違規跨越雙白線，被巡邏員警發現，鳴笛要求停車。張男自知酒駕違規，不願停車配合受檢，還踩油門加速逃逸，張男狂飆10分鐘、約5、6公里路程，9輛警車陸續加入攔捕。最後在忠義路上將張男攔下，雖然被警車團團包圍，張男仍做困獸之鬥，倒車衝撞警車。最後警員下車用警棍破窗，將張男拉下車。

警方表示，張男酒測值0.24，未達到刑法的《公共危險罪》，另外對他開出4張罰單，包括沿路上違規，跨越雙白線、雙黃線與不服稽查，也因為他撞車的舉動，將他依《妨害公務》帶回所內，訊後移送法辦。張男酒駕拒檢逃逸吃官司，其同車的女性友人不但跟回派出所，甚至不顧旁人目光數次送上「愛的抱抱」，叮嚀「打勾勾，一定要回來喔」，讓一旁員警相當傻眼。

(中時新聞網)