元旦連續假期，東部訂房熱，交通部公路總局統計台9線蘇花公路，每日車流量突破10000輛次，其中知名景點「新天堂樂園」，光是3天連假，就湧入8萬人造訪，主要原因就是自去年初開始全長38.8公里的蘇花改全線通車，讓花蓮觀光開始產生磁吸效應，車潮、人潮變多，永慶房產集團從近年的區域房市交易發現，2020年花蓮全縣住宅交易量達1896件，較2019年同期增幅達24.9%，在地房仲業者指出，交易熱區主要集中於人口最多的花蓮市與吉安鄉兩大行政區，約占全花蓮住宅交易逾8成。

被譽為全台最後一塊淨土的花蓮，以觀光發展為主，自從蘇花改通車後，打通宜花地區的任督二脈，帶動房市成長。有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店店東劉協誠透露，在蘇花改通車前，因預期心理就已經迎來一波買氣，近期房市狀況則是「持平趨緩」，主要交易集中在花蓮市跟吉安鄉。

永慶房產集團研展中心根據實價登錄資料，觀察花蓮市住宅物件之平均成交單價及成交量，2020年1-10月交易量達1058件，和2019年相比，增幅約為32.4%；而2020前10個月住宅每坪單價約落在18.1萬元，與2019年相比，漲幅約2.3%。

有巢氏房屋花蓮謙誠富國加盟店店東劉協誠表示，以花蓮市來說，花蓮火車站新站、東大門夜市、慈濟北昌一帶都是熱區，由於土地取得成本高漲，建商考量成本和利潤，近期出現不少小坪數、低總價的大樓推案，每坪單價介於25至32萬之間，其中一房和兩房備受喜愛，坪數約落在16-30坪，總價400萬到700萬皆有。

由於近年觀光盛行，劉協誠提及不少喜歡來花蓮旅遊的外地客，也會選擇購買屋齡25-30年的中古屋，總價約150-200萬室內6至7坪的小套房，省去訂民宿問題。此外，劉協誠觀察到目前購屋者年輕化的趨勢越來越明顯，30到50歲居多，有些是因工作調職來花蓮的軍公教人員，某部分則是孩子在這讀書，家長進而買單。

曾被評選為台灣最適合退休居住的幸福小鎮，花蓮縣吉安鄉人口僅次花蓮市，生活機能、交通醫療便利，永慶不動產花蓮吉安建國加盟店店東邱金姝透露，除了本地人，外縣市像是台北、台中人，看好花蓮未來發展，在當地購屋置產，或是為退休生活做準備，比例多達4-5成。

永慶房產集團研展中心依據實價登錄資料，觀察吉安鄉住宅物件之平均成交單價及成交量，2020年1-10月交易量達483件，和2019年相比，增幅約為13.6%；而2020年前10個月住宅每坪單價約落在17.3萬元，與2019年相比，漲幅約3.6%。

店東邱金姝分析當地市況指出，隨著蘇花改通車後，可省下至少1個小時的交通時間，台北至花蓮縮短為2.5小時，交通利多又加上熱錢回流、低利率環境下，最近兩個月新成屋華廈建案夯，每坪單價介於20至21萬之間，總價約600萬到700萬；在中古屋方面，以屋齡10-20年的透天別墅較受青睞，成交總價約1000-1200萬。

針對政府近期打炒房，邱金姝認為對花蓮市況絕對有正向影響，房價不會急漲或亂漲，建商釋出餘屋，提高供給、減少囤房，阻止投機客進場，交易結構重回以自住型買方為主，建立健康的房市機制。

(時報資訊)