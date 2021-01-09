國民黨花蓮縣黨週末假日到人潮聚集的市場連署，圖為綜合市場前，志工拿標語呼籲加入反萊豬連署。（王志偉攝）

縣議員徐子芳、市代主席蘇美珠到連署攤協助民眾簽署連署。（王志偉攝）

美國萊豬今年元旦開放進口但爭議未休，國民黨發動反萊豬兩公投，今起在全國各縣市街頭、市場等人潮聚集點，設置連署攤位，花蓮縣結合各鄉鎮市民代服務處與地方黨部共設置82個連署點，週末假日則在綜合市場、黃昏市場及東大門設攤連署，黨部書記長胡慧君表示，花蓮連署目標15000萬份，將持續到2月25日截止，之後過濾連署書內容正確性，防止被故意刁難。

胡慧君受訪表示，國民黨目標是在全國各縣市遍地開花，衝高連署人數，稍早黨中央分配花蓮縣連署目標為12000份，不過，縣黨部力拚15000份。今天第一次到人潮聚集的地方擺攤連署，公園路綜合市場的攤位參與人數相當多，甚至有民眾拿了連署書說要帶回家全家簽署，可見食安議題全民重視，民意反對萊豬進口已相當清楚，呼籲政府不要違背民意。

胡慧君說，週末假日，花蓮縣於綜合市場、黃昏市場及東大門設攤連署，另外在13鄉鎮市的黨籍民代服務處等共設置82個連署點，國民黨花蓮縣黨部臉書都有記載各連署地點，每一鄉鎮市至少有5個連署點以上，民眾可上網瀏覽，也可連結下載連署書：→https://chichen.org/vote828連署書連署後請寄至：花蓮市公園路27號。

到場協助連署工作的縣議員徐子芳表示，政府進口萊豬，讓大家緊張，縣議會通過食安自治條例，卻被政府認定牴觸中央法規、違憲，國民黨發動公投，讓全體國民一起監督、捍衛自己的健康。

市民代表會主席蘇美珠表示，今天連署人民眾相當踴躍，希望全力衝高連署數，讓執政者看到拒絕萊豬的強大民意！多位民代也到場協助連署工作，並呼籲加入成為友善連署點。

(中時 )