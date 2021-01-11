衛福部的「豬肉儀表板」上路1周，就被抓包美豬早就進口，但儀表板資訊仍掛零。

豬之亂至今風波未平，今年元旦上路前，衛福部長陳時中預估短期不會有豬進口，於是蘇院長四處走透透，先到台北港視察豬肉進口作業，強調政府大家把關食安，「把關不只一關，要三關」。

蘇揆更宣布首創的豬肉儀表板上線，表示相關資訊公開透明，不會隱匿，結果卻被民爆，在邊境驗自動化管理系統中，美國豬早就進來了。

食藥署搬出一堆解釋，表示儀表板是依海關放行結案的進度，並整合其他單位資料，所以有時間差，未來會努力將資訊更新一致化，但這法小老百姓能？蘇閣自做圖要讓民清楚了解政策，儀表板變成「疑表板」，不知還有多少未爆彈。

例如，去年底「鬚張」明明告知有庫存進口豬未用完，但農委會仍核發台灣豬標章，要不是被露，中央畜會也不會展開調，結果一不得了，台灣豬標章滿天飛，中央畜會發出的就有100多家有問題，要民如何食得安心。

誇張的是，畜會為了衝業績，連知名量販業者主動撤掉標章，卻被畜會董事長林聰賢拿來邀功是主動稽後被迫撤下，讓業者回轟畜會，外界始知原來是畜會鬼。

就連國民黨發動反豬公投連署，也傳出警察水表站崗。立法院召開臨時會，民進黨更以人數優勢，下國民黨立院黨團提案台灣豬標章亂象的專案報告。蔡政府不肯標示豬，民想藉透明資訊避免吃到豬，只能自求多福。