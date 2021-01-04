一對周姓夫妻帶小孩去木柵動物園玩，疑似小孩打陀螺的音量太大，引起另對葉姓夫妻不滿，周妻護兒便朝葉妻大罵「沒有水準」，更被葉妻推到跌了一跤，周夫與葉夫最後也加入戰局，四人當眾打成一團，事後雙雙互控傷害罪。經台北地檢署調解後，雙方均撤告，此案不起訴。

據了解，2020年5月3日下午1時許，周姓夫妻將小孩留在園內的速食店前玩耍，小孩便在空地處與其他小朋友玩陀螺，但疑似在孩童的玩耍過程中未注意到音量，甚至阻擋到其他民眾的行走空間，葉妻便叫了周家的小孩罵了幾句。

沒想到此舉竟引起周妻的不滿，周妻見小孩被陌生人數落，心有不捨，便回罵葉妻「沒有水準」，葉妻不甘示弱則用手推了周妻，周妻應聲摔倒在地，一旁的周夫與葉夫見到老婆有難，則陸續加入戰局，4位大人當眾在動物園中扭打成一團，小孩與眾人皆看傻眼。

此案後續由文山一分局製作筆錄，雙方互告傷害、公然侮辱等罪移送法辦，檢察官開庭時好言勸雙方和解，別讓開心地出遊最後只留下刑案的記憶，最後2對夫妻達成和解，皆撤告，此案不起訴處分。

(中時新聞網)