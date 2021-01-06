演藝圈銀色夫妻陶晶瑩和李李仁2005年結婚，育有14歲女兒荳荳和11歲兒子小龍，一家四口生活幸福，今(6日)周刊爆料陶晶瑩夫妻愛女心切，陪荳荳比賽時李李仁因女兒被檢舉比中指罵人。而陶晶瑩過去曾分享自己的教養方式是全力支持女兒做想做的事，她曾帶荳荳去見偶像柯瑞，也透露已經預存千萬教育基金，準備未來送女兒留學。

陶晶瑩2005年收服原本自認是不婚主義的情場浪子李李仁，夫妻倆婚後個性都有了轉變，陶晶瑩坦言當媽媽後更懂得柔軟，李李仁則搖身變成家庭主夫，直言跟陶晶瑩建立家庭是此生做過最好的決定，也透露最愛的是老婆的幽默感，總讓兩人在瀕臨爭吵的時刻用幽默來化解婚姻衝突。

陶晶瑩昔帶女兒見偶像。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩婚後一切以家庭為重，2年前她推出小說《二十一》，接受《香港01》專訪時表示，年紀越大就算沒有結婚生子，也開始更明白說話要顧慮別人的感受，有了小孩則學會耐心，她分享有次兩個小孩服裝店打了起來，店員全都嚇傻，陶晶瑩當時很怒，卻只深吸了一口氣小聲提醒：「好了！」，便先把兒子帶走，用智慧化解僵局。

後來，看著一切發生的好友問陶晶瑩：「為何不當場發飆罵孩子？」陶晶瑩則回答吼了也不會比較好，所以選擇上車後再跟小孩說道理，「因為這年紀，他們都有自己的尊嚴了，如果在公共場合怒吼，不僅他們受傷，我也喉嚨受損」。

而今《鏡週刊》報導，李李仁疑似看女兒球賽時情緒失控比中指，對此，李李仁已道歉，抱歉造成不好的觀感，陶晶瑩則透過經紀人強調沒有利用關係或權勢安排女兒出席球賽，是教練幫女兒報名，荳荳以為沒問題才去參加，教練後來也解釋是作業疏失，至於陶晶瑩和李李仁只是站在家長立場去幫小孩加油打氣。

(中時新聞網)