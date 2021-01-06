陶晶瑩和李李仁婚後育有一女一子，14歲的大女兒兒荳荳熱衷籃球，目前加入籃球校隊，在許多比賽有亮眼表現，不過近來被爆料參加HBL球賽時，被檢舉資格不符當場被踢出場，李李仁竟向對手教練比中指，陶晶瑩更在一旁幫腔，當眾做出不良示範。

根據《鏡週刊》報導，陶晶瑩和李李仁的女兒荳荳，國小五年級就參加校隊，希望有朝一日能到WNBA（美國職業女子籃球聯賽）成為職業選手，力挺女兒實現夢想的陶晶瑩和李李仁，只要女兒荳荳有比賽，夫妻倆幾乎都會到現場加油，不過近來卻被爆料陶晶瑩女兒參加新北市舉行的HBL預賽時，卻被對手教練揪出荳荳仍是國中生，不符比賽規定高中生才能參賽的資格，當下立刻被請出場。

據悉，李李仁得知女兒無法出賽時，護女心切的他不僅在所有觀眾面前向對手教練比中指，甚至當眾破口大罵：「這是小孩子的比賽，有什麼好計較的，是不是怕輸才不讓我女兒上場」，而老婆陶晶瑩不僅未勸阻，還在旁幫腔直喊：「不公平！不公平！」甚至語出驚人表示：「反對的人，都是針對我」。

事後李李仁透過經紀人向大眾道歉，經紀人也還原事件始末，表示當天比賽是因為荳荳學校球員人數不夠，教練才讓幾個國三生越級上場打球，李李仁對於自己情緒激動，做出離譜行徑造成不好觀感，目前已經在反省中，至於陶晶瑩經紀人則表示：「陶晶瑩沒有用權勢安排女兒打球，是教練把荳荳報名上去，教練對於自己報名作業疏失也已經道歉」。

(中時新聞網)