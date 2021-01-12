近幾年發熱衣、發熱褲掀起時尚潮流，標榜薄薄一件可抵禦低溫，但醫師提醒，發熱衣雖有保暖效果，卻因皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染或毛囊炎等問題，並非人人都適合。

●發熱衣 異位性皮膚炎、乾性膚質等不適合

秋冬季節變換，天氣忽冷忽熱，有家長怕孩子晚上睡覺踢被子著涼，為孩子穿上發熱衣，結果細嫩的皮膚冒出一堆疹子，紅腫發癢很難受。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗提醒，發熱衣較適合在10度以下的低溫穿著，而新陳代謝快、有異位性皮膚炎、乾性膚質的人並不適合穿，建議採「洋蔥式」穿法來保暖。

發熱衣主要靠「吸濕放熱」原理，達到保溫作用，大多緊貼肌膚，只要一流汗，汗就悶在衣服內，結果又濕又熱。李孟穗建議有以下狀況的民眾，應考量其他保暖方式。

1. 新陳代謝快：容易流汗、新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹。門診就曾有民眾穿著發熱衣去爬山，結果全身起汗疹。另外，穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。

2. 痘痘肌：皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎。長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。

3. 異位性皮膚炎：這類病人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。

4. 冬季癢：冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服。建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。

●「洋蔥式」多層次穿法 保暖又方便

李孟穗說，臺灣冬天不像歐美嚴寒，進到室內還有20度左右，穿著發熱衣會讓體溫太高而不舒服。

議採取「洋蔥式」多層次穿法，貼身衣物選擇棉質及側邊無接縫圓筒織法，外層加上毛衣、防風外套等衣物，戴上帽子及手套，進入室內就很方便脫除。而機車族禦寒重點在於最外層，選擇好穿脫的防風外套，會比發熱衣有效。

此外，家長留意小朋友很容易流汗，睡覺如果穿發熱衣再蓋被，應該會因皮膚溫度太高而睡不好，只要穿棉質長袖長褲，加上肚圍即可保暖。

另外，女性流行的雪靴（毛毛靴）雖保暖，但李孟穗表示，靴內溫度高，如果本身已有足癬（香港腳）、甲癬（灰指甲）等問題，就等於給黴菌良好的生長環境，而且臺灣冬季常下雨，雪靴一旦進水，黴菌會愈長愈多，腳悶著一整天，更容易長甲癬或足癬。加上有些人穿雪靴不穿襪，雪靴又不常洗，黴菌便一直窩在靴內，造成反覆感染。

她提醒，穿鞋一定要穿襪子，如果腳趾甲有黴菌，掉在襪子裡，襪子可常常汰換，但鞋子很少洗，容易成為黴菌溫床，反覆穿、反覆感染。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)