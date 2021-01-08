寒流來襲，將全台灣凍得冷吱吱，不少人在出門前會特意查看溫度，來決定穿著保暖程度。不過一名網友太大意，昨(7日)出門用餐時，只出了一件帽T就出門，結果外出後被氣溫嚇傻，「9度什麼時候這麼冷了？結果往下一滑……體感2度」，有趣的是貼文發出後，網友看到紛歪樓，「誰叫你住沙(砂)子裡(里)」。

原PO昨日在PTT上發文，開頭就飆國罵，接著表示剛剛外出吃飯，只穿了一件帽T，一出門馬上被冷炸，「靠北喔，是在冷ｘ小」，外頭寒風刺骨，加上只穿了一件薄薄的帽T，令他相當難受，不過打開手機一看溫度資訊，「9度什麼時後那麼冷了？」結果仔細看後發現，原來體感只有2度。

從圖中可以看到，天氣資訊顯示，「砂子里9度，體感溫度2度」，原本是正經的抱怨，結果網友看到照片後大多歪樓，「你住沙子裡面幹嘛」、「沙子裡有辦法住人？」、「頭不要露出砂子外，應該就不冷」、「可以說一下砂子里在哪嗎？」

令大多網友好奇的砂子里到底在哪？就有人解答是在基隆，「砂子里，不就基隆八斗子」、「砂子里算廣義的八斗子呀！」此外，更有網友分析體感溫度只有2度的原因，「濕氣跟風會帶走你的體溫，所以體感溫度會比較冷」、「體感是多考量溫度和濕度的影響」。

(中時新聞網)