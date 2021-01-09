全台急凍，各縣市猝死、中風、車禍，取暖不當造成火警、燒燙傷及一氧化碳中毒等事件層出不窮；民眾為了達到抗寒目的，選擇各種方式保暖、取暖；但是，警消、醫師警告，不當抗寒取暖的NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫燙傷，甚至引發火警而造成憾事。

●保暖NG行為 小心危險上身

抗寒取暖方式除傳統燒炭外，還有橡膠熱水袋、不鏽鋼水龜、煤油懷爐、電暖爐、電暖扇、電熱毯、電熱水袋、暖暖包、暖暖蛋等，甚至有些民眾獨闢蹊徑，用吹風機、喝酒等方式取暖。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，常見保暖的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災；一般認為喝酒好像可以暖身，但其實也不是很適當，喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血，但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降，可能甚至造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

●電熱器產品 長時間接觸皮膚小心燙傷

使用電器產品如電毯、暖爐或暖暖蛋，長時間接觸皮膚，也有可能會燙傷，尤其是老人家或是嬰幼兒表達能力不好，或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感，也有可能這樣長時間的接觸，造成燙傷而不自知，而中風患者無力翻身，躺電熱毯也是長時間接觸，也會造成低溫燙傷。

坊間較常見民眾用暖暖包取暖，謝醫師提醒民眾拆開後輕輕的搖晃，讓裡面化學物質起作用，但是使用的時候儘量避免長時間接觸皮膚，可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用，可以放在口袋裡，睡覺的時候就記得別放在被子裡面，很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

所以暖暖包或是熱水袋，這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上，就可能會有燙傷的情形。

另外，泡澡機、泡腳機，就可能會有「溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。

●老人家、心血管疾病及三高族群 保暖這樣做

老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖的效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

使用電器產品時，避免長時間及近距離或貼身接觸，以免造成燙傷而不自知。(圖/健康醫療網提供)

●不當電器NG行為 你有幾項？

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士表示，不當使用電器的NG行為包括：

一、插頭及插座鬆動，因接觸不良產生火花熔解絕緣被覆，造成短路著火。

二、插頭因長期使用或所在環境潮濕而容易累積塵埃或水分，使原本分開的兩極形成通路，造成積污導電現象而短路著火。

三、電線經綑綁後，通電時產生的熱量無法逸散，致使電線溫度升高而熔解絕緣被覆，造成短路著火。

四、電線因不正確的拔除插頭方式，致使內部銅線斷裂或半斷線，造成電流經過時產生過熱或電氣火花，使得導線絕緣及周圍可燃物起火燃燒。

五、電線因長時間使用或重物重壓，致使老化或破損，造成短路著火。

六、電線受拉扯、擠壓、尖銳物固定等因素，造成絕緣損傷、短路著火。

七、室內配線因包藏於室內裝潢中，易因老舊未更換或破損，而發生意外。

八、冷氣機、電風扇、電暖器等，因季節性而長時間使用的電器產品，長年未經妥善保養及未注意其使用壽命，電零組件老舊損壞而易生火災。

九、延長線因同時裝接功率超過600W之高功率電器，過負載造成大量電流流通而引起高熱熔解絕緣被覆，造成短路著火。

十、 使用電暖器烘乾棉被或衣物、發熱電器距離報紙或衣物等可燃物過近，使用瓦斯爐或電熨斗等發熱電器時，疏於看顧或中途離開等原因，造成電器周圍可燃物起火燃燒。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)