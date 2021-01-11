透過肺部低劑量電腦斷層，紅圈處明顯可見到肺癌。（澄清醫院柏忕健康管理中心提供）

一位62歲的上班族男子，連續四年做胸部X光檢查，都未發現異常，因他長年抽菸，近月採低劑量肺部電腦斷層檢查，沒想到竟然在右上肺葉找到一顆1.5公分的腫瘤，確診罹患肺癌。澄清醫院柏忕健康管理中心醫學影像科洪盈盈醫師表示，胸部X光敏感度有所限制，有時候1.5公分的腫瘤也不一定看得到。

這位男子從2016年開始，每年定期做一般健康檢查，因為有抽菸的關係，都會加選胸部X光，皆無異常發現。在2018年時，因為公司有健檢補助，於是自費做了肺部電腦斷層，發現了因為長年抽菸而產生的肺氣腫、局部纖維化、小結節和毛玻璃狀病灶。

醫師建議隔年要再用電腦斷層進行追蹤。但該名男性隔年卻僅用X光檢查，結果仍然是無異常發現。直至去年底，懷著試試看的心理做了肺部電腦斷層檢查時，原本局部纖維化的右上肺葉已長出一顆1.5公分的腫瘤，確診罹患肺癌，已轉到澄清醫院胸腔外科進行手術切除，術後狀況良好。

澄清醫院柏忕健康管理中心醫學影像科醫師洪盈盈指出，低劑量肺部電腦斷層是目前醫界公認可以早期發現肺癌的篩檢工具。除了單次暴露輻射量較低之外，檢查時間短，可在一次的憋氣內(10-15秒)完成全肺臟的掃描，也大大的突破過去胸部X光篩檢敏感度不足的限制。

洪盈盈表示，一般民眾的迷思認為「定期胸部X光檢查，就可以發現早期肺癌」，事實上，「1公分以下的肺部腫瘤很難發現」。有時候，1.5公分的腫瘤也不一定看得到，此個案就是很典型的例子。因為很多肺癌早期生長時密度很低，呈現出來的毛玻璃影像看起來淡淡的，也有可能藏在胸椎、心臟、肋骨、橫膈膜或肝臟前後方，這些皆是X光影像的死角。

雖然目前肺部電腦斷層的檢查費用還是高於X光，但站在預防勝於治療的立場，洪盈盈建議用肺部電腦斷層做定期檢查，當發現病灶時，配合醫師指示做追蹤及治療，才是遠離肺癌的關鍵。

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