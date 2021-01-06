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人間處處有溫情！高雄市日前發生一件暖聞，一位男高中生錯過上學的校車，一大清早就在大馬路狂奔，有3組互不相識的熱心路人路見不平，共同出力幫他攔校車，影片曝光後，吸引逾3萬網友留言回應，大讚「真是台灣最美風景！」

一位女網友5日在臉書社團《爆料公社二社》發文，她轉發爸爸日前上班遇上的溫暖橋段，並PO出一段行車紀錄器，影片為機車騎士的視角，畫面中一台校車駛離站點之際，一位男高中生隔著斑馬線看起來超著急，來回踱步之後，就在斑馬線上狂奔追校車。

影片中的男騎士跟在狂奔的男學生後面，打算載著他攔截校車，沒想到，熱心的民眾不只他，另部轎車搶先騎士駛近高中生，似乎也想載他追校車，但高中生酷酷的拒絕，打算靠自己的雙腳攔車。

男騎士見學生拒絕被載，便轉念改幫他攔校車，就在男騎士加速追上等紅燈的校車時，卻發現早有另位女騎士打橫停在校車前，舉起手向校車司機示意，影片中依稀可聽見婦人說：「後面有學生！」所幸最後這位學生順利坐上校車。

這段全民協力送遲到學生坐校車的影片曝光後，引起超過3萬位網友留下表情貼，許多人留言大讚，「這個影片看在我這當人母親的眼裡，心裡真的超感動，眼眶都泛淚了」、「三個有愛的大人都很棒，謝謝你們」；但不少網友正色回應，「下次還是早點出門，因為還是危險呀！」、「希望學生有記取教訓」。

(中時新聞網)