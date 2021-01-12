超美! 合歡山積雪5公分 民眾嗨做雪地瑜伽│中視新聞 20210111

合歡山11日又下雪。（翻攝即時影像監視器）

一台重達3.5噸的大型露營車衝合歡山追雪「刁車」，駕駛疑似不爽拖吊費4000元是漫天喊價，乾脆停在路中央癱瘓交通，一名留著小鬍子的男子表示「1000元我付」，才解決紛爭。影像曝光，網友罵翻露營車駕駛：沒品、丟臉！

這波寒流挾帶充足水氣，合歡山11日氣溫降到零下6度再度降雪，也吸引大批賞雪人潮湧入，台14甲線擠滿車潮。但上午有一輛3.5噸重露營車卡在路中央，求助拖吊業者，但露營車駕駛認為原本說拖吊費2000元，現在卻要收4000元，根本是漫天喊價，不願付錢。眾多車輛被卡住幫忙協調，一名穿著紅衣的「鬍子哥」表示願意付1000元，露營車駕駛答應出3000元，問題才解決。

遭指控哄抬價格的拖吊業者喊冤，表示拖吊費要看情況而定，一般來說，一台2000c.c車輛拖吊費2000元，3000c.c收3千，這台3.5噸的露營車得出動兩台車才拖得動，因此收費4000元。

這則新聞被貼到臉書社團《【車床天地】 泊點，澡點，景點》，社團成員罵聲不斷：「丟臉」、「沒能力又要學人追雪......丟臉！現在台灣人都不會先檢討自己！」、「不自量力 沒那屁股 別玩」、「不要臉 還耍賴、不要拖大家就卡住別過這種話他也敢說出口。」、「有錢買露營車，捨不得付錢給拖吊業者」、「看完影片檔，真覺得很孬，還要路人甲看不下去幫出錢。這不只丟臉丟到家，全台灣都看到了。嚇西嚇症」、「直接開罰，妨害交通6000」。

(中時新聞網)