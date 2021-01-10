圖為太平山一大早的雪景。(翻攝自臉書「太平山國家森林遊樂區」)

圖為太平山雪景。(翻攝自 臉書「太平山國家森林遊樂區」)

海拔1950米的太平山國家森林遊樂區下雪成了銀白世界，今天是假期的最後一天，民眾紛紛把握機會上山賞雪，今天凌晨0時就有車輛在售票口排隊等早上開園進山，導致一開園就塞車，讓網友直呼「起床囉，請前進好嗎」。

羅東林管處表示，今天凌晨0時後就有遊客在售票口排隊等候進山，直接睡在車上，早上6時30分開園，售票口前車陣就回堵4公里，而早就在入口處等待開園的網友，紛紛在臉書「太平山國家森林遊樂區」留言，「起床囉，請前進好嗎」、「等候開園中」、「我這裡完全靜止不動」、「有人睡著了，前面落一大截」、「土場塞車中」、「遙望多望橋，等一個小時了」。

臉書「太平山國家森林遊樂區」表示，今天管制點設在「宜專一線」18K，之後要掛雪鏈才能繼續前往太平山莊，而翠峰景觀道路因路面狹窄、會車不易，將視情形開放有雪鍊的車輛進入，讓網友們留言感謝，「今天無雪鍊能到18k，給大家大放送了，謝謝山莊辛苦的工作人員及員警」、「哇！今天沒掛雪鍊的能賞玩更多雪了，會很嗨，昨天12k就要掛雪鍊了」。

臉書「太平山國家森林遊樂區」指出，中午12點後入口售票站將不提供遊客入園，同時實施入園車輛總量管制，當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，當入園車輛到達上限1000台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行。建議中午前無法抵達山上就不要入園，午後全面管制禁入雪區。

民眾排隊入園大塞車。(翻攝自臉書「太平山國家森林遊樂區」)

天還沒亮太平山就塞爆。(翻攝自 臉書「太平山國家森林遊樂區」)

(中時新聞網)