向陽森林遊樂區今天上午飄雪，持續不到1小時。（台東林管處提供）

向陽森林遊樂區今天上午飄雪，持續不到1小時。（台東林管處提供）

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

超級寒流來襲，全台冷吱吱，位於南台灣的向陽森林遊樂區，今天上午9時也降下瑞雪，但是不到1小時就轉為降雨，雪也漸融，園區內沒有積雪，台東林管處提醒，嘉明湖國家步道6公里處稜線往嘉明湖山屋步道結冰易滑，請山友使用冰爪行走，並應做好保暖措施。

台東林管處表示，南橫公路向陽森林遊樂區今天上午9時許，室外面溫度接近攝氏零度，天空開始飄雪，持續約半小時，樹木及路面一片雪白，宛如被冰封的銀白世界，頗有異國風情，但不到1小時的時間，就因為氣溫慢慢回升轉為降雨，雪也漸融，園區內沒有積雪。

而在海拔3000多公尺的嘉明湖步道這2天也沒有下雪，不過在攝氏零度以下，加上刺骨寒風，冷杉、箭竹林上都結了一層霧淞；嘉明湖熊出沒企業社協作邱冠中說，雖然山上溫度在攝氏零度以下，但因濕氣不夠，只有冷風，沒有飄雪，山友等不到冰封的嘉明湖，不過山頭一片雪白，宛如童話世界。

台東林管處表示，嘉明湖雖然沒有結冰，不過步道從昨天傍晚開始結冰，提醒山友前往嘉明湖須加穿冰爪，並要注意身體狀況、保暖與天氣變化，並掌握個人體能及身心狀態，做好各項準備。

(中時 )