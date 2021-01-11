台灣最美麗的風景，一名賣泰國蝦的網友，在臉書分享一段經歷，日前傍晚時分，一對兄妹騎腳踏車，哥哥載著妹妹到網友店裡，表示想要買蝦子，但現場蝦子已經賣完，兄妹倆難掩失落的說，因為媽媽生日，想用打工第一份薪水買蝦子替媽媽慶生，網友聽聞兩人故事，馬上請蝦車送蝦子來，也免費送給這對兄妹，相當暖心。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，這對兄妹拿著第一份薪水，想買蝦替媽媽過生日，聊天中透露兄妹是單親家庭，「媽媽平常都在外面工作到很晚才回家」，網友聽到這裡相當不捨，於是打電話給蝦車司機，說明狀況後，司機表示會經過南投，可以送蝦子過來。

老闆店裡的泰國蝦(圖片取自/爆廢公社公開版)

司機沒多久就抵達，兄妹問道「叔叔這樣子多少錢呢」？但網友沒有收錢，要他們快點回家，「司機叔叔說你們很乖，天氣很冷快點回家，不要讓媽媽擔心」，最後叮嚀騎車一定要小心，最後暖心的說「#希望長大之後當別人需要幫助」、「#我們也要成為別人的太陽」。

暖心文章短時間就吸引上萬網友按讚，稱讚老闆相當善良，祝福他好人一生平安，生意越來越旺；其中不少網友敲碗店家地址，但原PO表示「主要是希望能夠拋磚引玉，希望當我們有能力的時候，能夠幫助別人就盡一點心力」，並不打算公布店名，希望單純就好，並隨時保持幫助人的善心。

(中時新聞網)