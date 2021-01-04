一位男學生在新北市一間補習班上課，他認為老師阿章（化名）追走他的女友，女友才變心不愛他了，便憤而在網上PO文罵老師「畜生」，該案因妨害名譽，處罰金5000元；此外，該師因此事無法繼續在補習班任教，另提民事訴訟求償60萬，法院判賠8000元為合理。

據判決書指出，男學生認為阿章以補習班老師的身分把走他的女朋友，頓失愛人，男學生覺得全是老師的錯，2019年9月間情緒失控在補習班的公開網頁上怒發文指控：「補習班藝名叫XX的畜生老師」、「幫我跟某人說X你老母的」等語，阿章不甘名譽受損，向法院提告，男學生則因違反妨害名譽罪，遭罰5000元。

此外，阿章自從學生公開PO文後，就沒有在該補習班教書。補習班表示，雖相信阿章清白，但仍要等待法院判決後才決定，便要求阿章先停課處理與學生的官司問題，待訴訟結束後，補習班卻以會影響招生為由，不讓阿章回去任職，阿章認為全是男學生害的，便提起民事訴訟求償60萬元。

新北地院審理時，男學生聲稱，是為了社會公益才揭發事實，避免女學生受害，更也強調已因妨害名譽罰5000元；此外，法官發現，阿章遭停職的的時間與男學生侵權行為發生的時間錯開，顯見阿章遭停職並無絕對的因果關係，2020年12月28日判男學生賠8000元為適當，可上訴。

(中時新聞網)