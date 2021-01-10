主播李佳玲養了一隻可愛的柴犬「威力」，第一次養狗的她，原本以為自己會是嚴厲的媽媽，卻被威力融化，母愛爆發極盡寵愛，克服原有的潔癖和強迫症，心甘情願地撿大便。愛吃巧克力的她，還因為怕威力接觸到巧克力身體不適，竟然躲起來戴著手套吃，讓她老公大呼：「太誇張了！」

不清楚架高床架用途的威力，竟然睡在床底下，讓李佳玲看了哭笑不得。（圖／李佳玲提供）

老公養在公婆家的柴犬過世後，李佳玲決定收編一隻才一個月大的小柴犬，狗狗的生日是七月二日，正好是她在台灣結婚宴客的日子，一家人的緣分彷彿早已註定。由於當時威力彩的頭獎獎金正高，李佳玲索性將牠取名「威力」。

愛狗心切 竟有分離焦慮

聰明又貼心的威力，到家第一天就學會定點上廁所，但打招呼的方式竟是咬人，知道對方會痛後，便改咬別的東西過來打招呼，李佳玲笑說：「看牠克制自己想咬的慾望，很可愛。」但她也爆料，威力有時會少根筋，「我為牠買了架高的飛行床，威力搞不懂用途，仍是睡在床底下，還有我老公的書房是玻璃門，牠常常撞上玻璃，或是明明門開著，牠還站在門前等待。」

為了威力，李佳玲變成「購物狂媽媽」，甚至網購一座球池給威力玩耍。（圖／李佳玲提供）

第一次照顧幼犬，李佳玲非常謹慎，從飼料、零食、保健品到玩具的材質，都會認真做功課。捨不得威力餓肚子的她，一天餵四餐，每天早上五、六點就起床為威力準備早餐，「我真的把牠當孩子在養。」因為太過在乎威力，讓李佳玲有些分離焦慮，「如果家裡沒有人，我會很想趕快回家，或是看監視器看威力在幹嘛。」

吃巧克力 戴手套怕沾染

李佳玲原本有很嚴重的潔癖，威力的排泄物都交由老公處理，直到某天深夜，她在黑暗中隱約看到地上有東西，怕威力亂咬就伸手一抓，才知抓到威力的便便！怕吵醒威力的她，強忍著心中崩潰尖叫的小劇場，淡定地處理一切，此後潔癖竟不藥而癒，實在是為母則強的寫照。

李佳玲十分寵愛威力，甚至甘願為牠斷開潔癖。（攝影／彭子桓）

十分寵愛威力的李佳玲，以前勤於洗手、擦護手霜，為避免威力舔到她手上的護手霜，如今這些事都省去了，「因為巧克力對狗有害，有次老公送我巧克力，我還戴著手扒雞的手套躲在廚房吃，怕味道沾到手讓牠舔到，老公覺得我是個瘋子。」李佳玲也自首為威力採購用品有點瘋狂，最浮誇的是買了一座球池，讓她老公笑說：「這根本是妳自己的夢想。」

還未足歲的威力非常好動，電力總是用不完，拍完這張照片，運動滾輪就被牠咬壞了。（圖／李佳玲提供）

威力個性相當熱情，出門會積極社交，「但有些狗狗不喜歡，露牙齒了牠還看不懂。」令李佳玲心疼的是，接受本刊專訪這天，威力出門後竟掙脫胸背帶，只為找路人玩耍，對方卻嫌棄得踢牠一腳，李佳玲自知有疏失，連忙向對方道歉，但事後想起威力被踢後撞到柱子的模樣，還是有點心痛。

BOX-SocialKing威力

品種：柴犬

性別：公

生日：2020年7月2日

個性：熱情、愛交朋友

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(中時新聞網)