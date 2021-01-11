黃美珍去年12月女兒「小星」滿週歲時，親自為掌上明珠詞曲創作〈小星光〉，有女萬事足的她說：「這首《小星光》送給自己最愛的寶貝女兒，也送給全天下的母親們！」又說：「雖然不是第一次創作，但是我的創作第一次拿出來，就送給了寶貝女兒小星！」黃美珍新單曲《小星光》帶點抒情搖滾的風格！「雖然是寫給女兒的，但搖滾裡唱走心也不容易的！」黃美珍和張瑞哲的愛女「小星」，甚受粉絲和廠商歡迎，擁有一頭烏黑濃密的長髮及超萌五官。

剛滿一歲的「小星」，樣貌相當可愛，一雙眼睛有神又富有感情，才是嬰兒卻已充滿電力，她笑起來時眼睛也笑，嘟起嘴時讓大人全都融化；她一出生就頭髮很多，這點頂著性感光頭的爸爸張瑞哲苦笑：「肯定是遺傳她媽的好基因啦，美珍有一頭飄逸、濃密的秀髮。」上月黃美珍在國際性娛樂粉絲線上平台「Superfanz」安排下會粉絲，當時粉絲們就心心念念，一直咕噥「小星」怎麼沒有來？而當天黃美珍收到的禮物，幾乎都是送給「小星」的，讓為母的她開心大笑：「我女兒比我還紅啦！」

(中時 )