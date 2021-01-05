有「巨乳女模」封號的網紅辛尤里，擁有H罩杯傲人上圍的火辣身材，火速累積一票粉絲，平時不吝嗇分享姣好身材的她，近日曬出只穿外套裡面全裸的破尺度性感照，讓網友直呼要噴鼻血了。

辛尤里元旦在Instagram曬出火辣照片，只見她外面套著一件外套，裡面則是全裸狀態，一對H罩杯傲人北半球一覽無遺，而繫上的安全帶剛好遮住重點部位，再次挑戰最大尺度，讓所有網友看的是血脈賁張，此外豐厚雙唇作勢要喝水的樣子，更是極具挑逗意味，讓人充滿無限遐想，接著寫道：「新年第一天，兜風去」，似乎是要當成新年禮物送給粉絲。

照片曬出後讓粉絲回應：「不繫安全帶的話更刺激」、「我好想變成你繫的安全帶」、「這樣子路人看到的話會出車禍啦」、「可以再穿少一點點嗎」，對於她的火辣身材讚賞不已，也再次成功營造出話題。

不過辛尤里大膽作風並非首次，去年搭乘高鐵南下時，作風大膽的她只穿了件低胸小可愛，再套上一件薄外套，大方露出2/3雪乳，立刻引發眾人關注，更透露因此遭路人一路尾隨騷擾猛喊「好大」。

(中時新聞網)