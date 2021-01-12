新冠病毒疫情導致歐洲有大量水貂被撲殺，供貨吃緊使中國大陸可能從全球最大皮草消費市場，再增加最大皮草供應國身分，但陸英文媒體《精奢商業日報》(Jing Daily)注意到，年輕世代已有不追逐皮草趨勢，阿里巴巴等大型電子商務平台也開始著眼於永續性、在新收購案添加無皮草協議，皮草產業是否有未來完全取決於大陸。

過去3年包括Gucci、Burberry等精品都擺脫了皮草，許多時尚周與零售商也只允許使用人工皮草，因此市場原本就預期東亞會接替需求停滯的歐洲，曾為皮草主要消費地，歐洲將只扮演出產商角色。

但由於丹麥去年底撲殺近1500萬隻疑似感染病毒的水貂，近期亞洲貂皮價格上漲約30%，原本就占全球皮草消費70%至80%的大陸，毛皮產量也因歐洲產量大減占比突然達到5成。據統計，中國大陸毛皮動物養殖產業去年產值1169萬張、總值約610億美元，尤其在東北、西北等發展較落後地區，是相當重要產業。

某些品牌如Fendi、LV(Louis Vuitton)仍拒絕對無皮草承諾，分析師認為這是由於它們在大陸仍有廣大消費市場，所以不想明確表態自壞行情。雙十一購物節期間，皮草產品銷售額達1600萬美元，仍有顯著成長。

LVMH集團永續發展部門負責人瓦拉德(Helene Valane)為毛皮動物養殖業辯護，她說：「水貂養殖汙染非常低，排泄物可以製造生質燃料或沼氣，脂肪可製造化妝品，皮草本身也是可循環利用、使用壽命長達數十年商品。」

但是專家認為，大陸的皮草消費趨勢可能即將逆轉，驅動未來消費的年輕族群已有不再使用較大皮草物件如大衣、夾克，只接受飾品等較小物件使用皮草的趨勢，網路上強調無皮草的環境永續活動也得到數以萬計響應。儘管阿里巴巴拒絕評論是否禁售皮草產品，但收購歐洲精品店商Farfetch時的無皮草承諾，以及禁絕皮草帶來的商譽提高，都可能加快去皮草過程。

大陸前外交部長、商丘工學院名譽校長李肇星表示，如果政府有決心，很容易實現無皮草：「如果中央決定逐步取消使用皮草，絕對是可以實現。因為4000億人民幣對中國龐大GDP來說，只是一點點錢，不是經濟重要的構成部分，要解決的只有相關勞動人口問題。」

作者威廉斯(Gemma Williams)指出，皮草在精品市場能留存多久，很大程度完全取決於能在大陸存在多久，目前對皮草生產管理趨嚴的政府法規、新世代的消費習慣，很可能完全決定此產業未來是否還可繼續存在。

(中時新聞網)