阿兵哥正值血氣方剛年紀，放假時間免不了想好好「解放」一下，不過安全性行為真的要做好，一名20多歲的阿兵哥「提槍上陣」，卻沒有戴套，回部隊3天後下體灼熱、還流出黃綠色濃汁，心知不妙趕緊就醫，果然「中鏢」確診淋病。

泌尿科醫師李嘉文向《Ettoday新聞雲》表示，診所附近有許多學校、軍營，因此有不少年輕患者。他遇過一名20多歲的阿兵哥，在賓館櫃檯媽媽桑強力推薦下，花錢進行性交易。不料回營3天後，發現排尿會刺痛、灼熱，甚至流膿，突然想起和小姐發生性行為時沒戴保險套，心中湧起不祥預感，立刻到泌尿科診所求診。

李嘉文說，他看著不斷流出的膿液、問完病史，直接向阿兵哥宣告：「你得淋病了，打個針就會好，下次記得用保險套，我也會同時幫你驗梅毒愛滋，這樣比較安心。」幸好檢驗結果出爐，除了淋病外，其它都陰性。

根據疾管署統計發現，2020年1到5月淋病確定病例數達2338人，創下5年來同期新高，比前年成長4成，女性增幅高達7成，年齡多集中20到29歲，疾管署指出，不安全性行為及多重伴侶是主要原因。

疾管署統計，2016至2020年（1到5月）的同期淋病確定病例數，分別為1726人、1943人、1719人、1703人以及2338人。

疾管署防疫醫師林詠青表示，淋病症狀包括有小便刺痛、灼熱感及流膿等，潛伏期約2到7天，相較於梅毒的10到90天、愛滋的5年到10年，是最為容易發病的性病，阻斷傳染之道，唯有全程使用保險套，並多利用性病友善門診進行篩檢，早期發現早期治療。

(中時新聞網)