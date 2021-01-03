一名網友日前前往南投縣信義鄉郡大山爬山時發現，登山口處停了9台轎車，這群遊客囂張在路口搭起帳篷、烤地瓜，導致後方的接駁車無法通行，消息傳開後，網路罵聲一片，南投縣林管處緊急上山勸離，占路民眾也出面道歉，並回應，不知道嚴重性。

一位網友2日在臉書社團《登山通報站》控訴，一群露營遊客共計9台車占據郡大林道33.4k林道終點處，整條道路被塞住，後方的接駁車完全無法通行。該網友說，他當時好心提醒露營遊客「這裡是登山口，在這露營是不對的」，並表示，若卡在這將會影響南三段接駁車迴車。

然而，對方聽聞後，僅是點點頭微笑，仍未見對方收拾東西，一行人則繼續開心烤地瓜。文發出後，引起眾多網友抨擊，不少網友許多網友則說「很自私」、「遇到緊急事故怎麼辦」；還有網友留言回應，「我們昨天要過去，他們還拿大水桶擋路，溝通才拿開」。

據《聯合新聞網》報導，霸佔林道的野營車隊其中一位陳姓車友出面致歉，表示紮營前曾向接駁車大哥溝通，當時得知要倒車至後方才能紮營，但因時間太晚才作罷，並預計隔日收拾下山，沒想到下山看見網路開罵才知道事情的嚴重性。

對此，南投縣林管處則表示，接獲民眾檢舉後，已緊急派員上山勸離，待林管處人員上山時，一行人已在拔營，並勸導督促民眾收帳篷下，而在林道露營並未有相關責罰，只能呼籲登山客自律。

(中時新聞網)