美國總統川普將在20日與準總統拜登政府進行政權交替，但近期卻成功讓美國成功加入RCEP。另外，歐盟則因不願唯美國馬首是瞻，在去年底與中國大陸與歐洲完成「中歐貿易協議」。前民進黨立委林濁水認為，這2件事最有力的推動者都是川普，台灣人真難以想像。

美國大報《紐約時報》(The New York Times)日前撰文分析指出，拖延了7年的「中歐投資協議談判」在去年9月時還不樂觀，但在美國總統大選後出現了重大進展，拜登承諾拉攏盟友建立聯盟來應對中國大陸挑戰，此舉讓大陸預見到潛在威脅，因此在12月初，大陸國家領導人習近平與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏通電話後，即完成了「中歐投資協定」。

分析也稱，大陸近期舉動挽回了新冠疫情後受挫的國際聲望，這對即將上任美國總統的拜登造成不小的壓力，而投資協定將讓歐洲的經濟與中國大陸經濟更緊密地聯繫在一起，幫助北京擴大經濟實力。

對此，林濁水4日在臉書撰文分析，RCEP與「中歐投資協定」最有力的推動者，不必懷疑，正是40年來最受台灣社會肯定的川普。他認為，台灣人肯定川普，完全站得住腳，但是真難以想像，他(川普)如果連任，這個世界會變成什麼樣子。

在全球各地民衆對中國反感達到歷史性的新高點時，一再拖延後，在新年前中日韓一起加入RCEP了；拖了7年後中歐貿易協議也談成了。 最有力的推動者，不必懷疑，正是40年來最受台灣社會肯定的川普。 台灣人肯定川普，完全站得住腳，但是真難想像，他如果連任這個世界會變成什麼樣子。 由林濁水發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)