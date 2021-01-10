國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書指出，任期剩不到二周的美國總統川普派了駐聯合國大使克拉芙特訪台，這匆促又怪異的訪問，引發各界疑慮，國民黨立委費鴻泰也表達反對立場。但民進黨就是要政治操作，藉機把國民黨扣上反美的大帽子，又要主席江啟臣出來面對。但過去扁政府的外交部長黃志芳名言「台灣不做美國的龜兒子」，正好打臉這些出來講幹話的民進黨黨工及立委們，千萬別爭先恐後出來做角色扮演。

黃子哲說，中華民國的外交處境相當艱困，美國高層官員能來台訪問都對台美關係提升有所助益，例如之前美國衛生部長阿札爾以及國務院次卿柯拉克訪台，國民黨也都表達歡迎之意，更不用說「親美」也是前馬英九總統執政時期的的外交政策方針。

他說，只不過共和黨的川普總統即將下台，克拉芙特訪台本來就形式意義大於實質意義。又加上她背後有煤炭業者及川普金主的背景，各界的質疑難謂無理。連AIT前處長楊甦棣對此都表示，在一個「跛腳政府」即將下台之際派高層到訪台灣很奇怪，時機也很糟，這麼做根本得不到什麼好處，且讓下任總統拜登與台建立具有建設性和積極關係增加難度。

黃子哲指出，民進黨立委王定宇為了抹紅國民黨，甚至說「全球只有國共齊聲侮辱破壞美國聯合國大使訪台。」楊甦棣的說法與疑慮正好凸顯王定宇在兩岸及外交領域上的弱智，也證明王定宇除洩密外，意識形態小宇宙的鬼火正持續燃燒。

他說，民進黨上下借題發揮批判國民黨，恐怕只是想要轉移焦點，或掩飾自己心中極度的焦慮與不安。因為蔡英文總統在美選時押錯寶(川普)，確實對於未來在拜登總統主政下的美台關係投下變數與挑戰，連華盛頓郵報都提出了警告。事實上，過去蔡英文尚能與川普通話，如今拜登即將上任，別說通話，恐怕連電話號碼都找不到。

黃子哲強調，克拉芙特訪台當然是川普送給台灣的臨去秋波，只不過台灣人民都希望這對未來的台美關係的增進是推波助瀾，而不是造成美中台關係的餘波盪漾。民進黨與其花心思扭曲國民黨對美的政策或立場，不如多花點力氣去修補與拜登新政府的關係吧。

(中時 )