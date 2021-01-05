外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」。(中時新聞網YouTube)

台中富王鴨肉店2日爆出不滿女外送員催單，罵對方「毛長齊再講話」，遭網友們1星負評灌爆評論。但有店家看不下去，4日在臉書發文護航鴨肉店，直指是女外送員情緒管理不佳、反應過度、涉世未深、只會出一張嘴催單導致衝突，認為餐點有時會延誤很正常，引發網友熱議。

這名同樣是做餐飲的店家在臉書「靠北熊貓2.0」表示，看到這次的爭議心有戚戚，雖然鴨肉店員的言語有點偏激，不過外送員也反應過度，他認為餐點有時會延誤沒有錯，「但沒有差那幾分鐘吧，每個大路口紅燈都要等99秒，怎麼不去跟交通部吵，還不是乖乖等。」

該店家舉例，像他是做焗烤的，餐點準備要20分鐘以上，都沒有客人抱怨，而女外送員為了那幾分鐘跟人翻臉、找麻煩，情緒控管真的差，「明明轉單就解決的事情，何必呢？」

該店家表示，正常商家都是現場點的少就先做，大單項目多、分裝麻煩，還要注意品質、核對餐點，同時處理現場狀況，都是只會送餐的外送員從沒思考過的，「做過生意的客人都懂得體諒，唯獨外送員涉世未深，動不動就催餐瞪人，只出一張嘴，等餐那麼簡單的事情也受不了」，認為都是做服務業的，彼此應該互相尊重。

對此，網友紛紛留言，「文中不敢打得太直白，是怕被發現是店家本人嗎」、「你覺得店家有尊重外送員嗎」、「理由一大堆，做不出來就不要接單阿」、「影片一清二楚拖餐是事實，拖了將近30分鐘，詢問店家還要被酸言酸語」、「口氣較差較大聲不會引起那麼大的風波，重點是在店家那些淫穢的字眼」。

(中時新聞網)