恐龍究竟為何滅絕，科學家眾說紛紜，最初認為是火山爆發，不過多數人推測是小行星撞擊導致。近日哈佛大學天文學家在科學期刊發表指出，6600萬年前一顆巨大星體落下，撞出墨西哥希克蘇魯伯隕石坑，也是導致恐龍滅絕的原因，而禍首就是源自太陽系邊緣冰冷碎片區域的一顆彗星。

哈佛大學天文學家西拉和羅布於科學期刊發表，指他們已解開希克蘇魯伯衝擊體來源與本質之謎，推測彗星才是導致恐龍滅絕的罪魁禍首。(影片來源/youtube/Harvard University)

哈佛大學天文學家西拉(Amir Siraj)和羅布(Avi Loeb)於科學期刊「科學報告」（ScientificReports）發表研究，指他們已解開希克蘇魯伯衝擊體(Chicxulub impactor)之謎，太陽系邊緣冰冷碎片區域一顆彗星於6600萬年前落至地球，撞出墨西哥希克蘇魯伯(Chicxulub)隕石坑，引發衝擊性寒冬災難，造成地球上四分之三的動植物滅絕。

不僅如此，木星也是導致彗星撞地球的原因之一，天文學家西拉表示，類似規模彗星撞地球的頻率，為每2億5000萬年至7億5000萬年，而木星是太陽系最大行星，扮演相當重要的角色，宛如太陽系中的彈珠台，「木星將這些長週期的彗星踢入軌道，讓它們非常接近太陽」，以上研究也推翻先前認為撞擊星體來自太陽系主小行星帶(Main Belt)小行星碎片理論。

Debating the origin of the Chicxulub impactor in a new study. 由 The New York Times - Science 發佈於 2021年2月15日 星期一

而長週期彗星來自歐特雲(Oort cloud)，推測歐特雲體積至少如山岳大小的冰碎片所組成，擁有巨大球形外殼，像是泡泡籠罩著太陽系，而其繞行太陽所需時間約200年，通過時非常接近太陽，因此又稱為「掠日彗星(sun grazers)」，融化蒸發時會產生驚人的氣體與塵埃，形成尾巴而聞名。

彗星一側面向靠近太陽後，經歷龐大潮汐力量，導致它們大部分碎裂成上千片碎片，而碎片的體積都非常大，甚至足以製造希克蘇魯伯等級的衝擊體，另一個支持彗星撞地球的證據，是希克蘇魯伯隕石坑的成分為碳質球粒隕石，在位於木星與火星間的主小行星帶中，僅十分之一的小行星有這種成分，大部分彗星則都擁有。