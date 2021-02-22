中時報導，美國海軍今年就能發射與驅逐艦徹底整合的高能雷射武器。而中國在「兩彈一星」的時代就已經同步開展雷射武器研究，只是沒有高調發佈，這是中國唯一不落後西方的技術。

此番美國海軍高調展示預定安裝在伯克級驅逐艦上的「太陽神」（HELIOS）高能雷射武器系統，無疑挑起了新一輪軍備競賽，特別是針對解放軍。

軍備競賽的單輪車效應

軍備技術研發就如騎單輪車，上了車就得一直騎下去，否則單輪車就會倒下來。過去台灣研發經國號戰機積累了一定的知識技術，可惜後來採購幻象和F-16戰機，這單輪車轟然摔倒不起。軍備競賽就像騎單輪車競賽一樣，只能前進，不能停止。

近代比較著名的軍備競賽是第一次世界大戰前20年，歐洲列強之間的軍備競賽，例如列強爭建大型鐵甲艦、冷戰時期北約組織與華約組織展開的長期軍備競賽。變成你有我也要有、而且我的要比你的更好，反之亦然，這就形成無止盡的競賽。軍備競賽可以加快加大武器的研發速度與經費，直到對手垮台為止。

雷射武器就有軍備競賽的動因，當今飛彈速度越來越快、精準度越來越高、飛行軌跡越來越怪異，也越來越難攔截的時候，速度更快更準的雷射武器遲早就會出現。現今能與美軍競賽的只有解放軍和俄軍，歐洲強國例如英國、法國、德國、以色列、日本緊追在後。

雷射武器已經有了實戰成果，例如1975年10月18日美軍在印度洋上空的預警衛星受到來自蘇聯強紅外閃光的干擾，不能正常工作。1975年11月17、18日兩天，美國空軍的兩顆資料中繼衛星也遭蘇聯的紅外閃光干擾而停止工作。

2009年，美軍在新墨西哥州測試了新型「百夫長」雷射炮，該炮的海軍型號可能就是這次曝光的艦載雷射炮。2010年5月31日美國海軍宣佈，美國海軍在加州某個靶場以雷射炮摧毀一架無人機。2012年8月美國研發的伯克級驅逐艦DDG-106艦尾直升機平台上安裝一個雷射炮，並成功擊毀一艘小艇。此外，美國海軍進行的電磁炮的試驗，炮彈速度超過音速6倍以上。這些動能與定向能武器都將掀起新一輪的軍備競賽。

雷射武器的特色

第一，快速、靈活、精準和抗電磁干擾。美軍斥鉅資研發各種雷射武器，下從致盲人眼的雷射槍，上到能摧毀無人機、火箭彈乃至洲際飛彈的雷射武器。以機載雷射炮為例，充電30分鐘可以連續發射1分鐘。艦載雷射炮有艦上電力供應，更不限次數發射。而且雷射光以光速飛行，在極短的時間之內、在極小的面積上聚集極大的能量，急劇的穿孔、層裂靶材表面乃至於深入內部，根本不必考慮目標的相對速度，更不受電磁環境的干擾，完全沒有放射性污染。與核彈大面積破壞比較，雷射武器專注於單點突破。

美國海軍伯克級驅逐艦測試雷射武器，4架無人機以480公里時速飛行，位於3.2公里之外的驅逐艦方陣雷達系統開始探測，並將無人機的資料傳輸給艦載雷射武器，後者隨即發射32千瓦的雷射能量束，數秒之內就燒毀4架無人飛機。

雷射武器的缺點是受限於氣候因素，例如大霧、大雪、大雨。當然，也會受大氣影響，例如大氣對能量的吸收等，無法全天候工作，現在各國正找尋解決方案。

第二，雷射武器需要大量的電能，現在能量儲存設備開始小型化，像高能電池或者超級電容，使得雷射武器裝備在艦船或者飛行器上面變得可能。類似中國科學院研發的超級電容器能量密度達到每公斤26千瓦，也就是說，原本重約10噸的雷射炮，裝上超級電容器之後的重量，可降至40公斤左右，完全可以搭載在戰機、軍艦、裝甲車之上，可攻擊飛機、無人機、飛彈、小型船隻、火箭彈、迫擊炮彈等。還有小型雷射武器，可在1500公尺內致盲人眼、擊穿鋼盔、燒傷皮膚等。

雷射武器也可分為戰略與戰術級別，雷射器發射功率在1兆瓦以下、射程在幾公里到十幾公里左右，稱之為戰術雷射武器。戰略雷射武器則可攻擊數千公里之外的洲際飛彈、各類衛星、甚至能將敵軍洲際飛彈摧毀在助推階段，雷根總統的星戰計畫就有許多類型，但是戰略雷射武器研究費用高、技術難度大。目前陸基戰略雷射武器系統使用核能電廠電力可以發揮功能，但想要在太空運行成為現實，還需要時間。

第三，雷射武器成本效益極高。在防空武器方面，當前主體是飛彈，例如一枚愛國者飛彈要60到70萬美元，一枚短程刺針飛彈2萬美元，而雷射發射一次僅需數千美元，未來發射一次的費用可降至數百美元。

2012年，太陽神（HELIOS）的原型XN-1型雷射武器系統本身造價4千萬美元，單次發射費用不到1美元，因為和武器比較起來，電力幾乎是免費。

如何反制雷射武器？

有矛就有盾，雷射武器雖然厲害但是並非萬能，反制雷射武器的第一個方式就是靶材表面的抗熱灼燒塗層。反制雷射武器塗層可採用白色或反光鋁等反射性金屬層或石墨層，美軍曾研製出一種含鋁的高溫塗料，可在650℃高溫下抗雷射光。

在飛彈表面噴塗厚度為0.1MM的防護塗層材料，可將雷射武器的有效毀傷距離縮小10倍，例如5公里的攔截半徑下降到500公尺，雷射武器攔截概率都將直接歸零。如果飛彈塗層厚度增加到0.5MM，幾乎無法造成任何毀傷。

第二，靶材表面採用燒蝕型材料。利用聚合物熱防護材料，在高溫下產生物理（熔化、蒸發、昇華）和化學（分解、解聚、離子化等）以及碳化等複雜過程，用來抵消高能雷射照射所產生的能量。雷射熱能會不斷被燒蝕型材料所產生的氣體帶走，以保護靶材外殼。

第三，如果靶材是飛彈，可以採用彈體旋轉技術來規避高能雷射的熱效應，使雷射光無法聚焦某個固定部位而造成毀傷；若加上抗熱灼燒塗層，應該可以達到相當好的高能雷射反射效果。

第四，強化靶材表面結構。抗雷射光加固結構大多是夾層結構，可將反射層、燒蝕層、絕熱層組成新型複合材料，具有反射係數高、隔熱性能好、高溫強度好又耐燒蝕等特點。

雷射武器技術飛速的發展，反之，反雷射技術也不斷在成熟。就目前而言，雷射武器尚未達到絕殺的地步。雖然雷射武器不是萬能，但是沒有雷射武器萬萬不能。當對手擁有雷射武器，我們也要有、而且要有功能更強大的雷射武器與反制措施。這就是軍備競賽！

結論

美海軍宣告軍事領域進入光速時代，相信不久解放軍也會跟進，可能第二批055大驅率先搭載雷射武器與電磁炮，而國軍仍滿足於刺蝟豪豬的音速時代。光速的雷射武器絕對有辦法把音速的豪豬刺蝟身上的刺一根根拔掉，採購再多的飛彈也無法保證安全。面對這個巨大的代差，難道國軍還要繼續搞無止境的軍備競賽？兩岸關係難道還要建立在軍備競賽的基礎之上嗎？這是值得深思之處。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）