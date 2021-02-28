一人一束百合，表達對受難者的追思；今年是二二八事件74週年，台中市政府28日分別在大里區國光公園、東區東峰二二八紀念公園舉辦「110年度二二八和平紀念追思會」，市長盧秀燕帶領與會者默哀，並獻上百合花，期許用愛去化解歷史傷痕，用愛包容不同聲音，透過理解超越悲情，讓台灣未來更好。

台中市長盧秀燕出席大里國光公園舉辦的追思會，她先帶領現場民眾沉思、默哀1分鐘，追思與緬懷事件罹難者，並邀請受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許二二八事件的悲愴能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點；盧秀燕並陪同受難者及受難者家屬透過祈福儀式緬懷過去、撫平傷痛，迎向未來。

在大里國光公園舉辦的追思會上，盧秀燕邀請受難者及受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平。（馮惠宜攝）

台中市政府在東峰二二八紀念公園「110年度二二八和平紀念追思會」，市議員鄭功進也與會者一起追思獻花。（馮惠宜攝）

盧秀燕特別以全程以台語致詞，她說二二八事件不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣更和諧、更團結。「歷史是一面照映過去未來之鏡」期勉社會共同用愛來撫平歷史傷痛、守護台灣這片故土，並以更友善的態度去牽起不同族群的手，賦予這個節日一個新時代的意義，向更好的未來前行。

而東峰二二八紀念公園「110年度二二八和平紀念追思會」則由副市長黃國榮帶領與會者追思獻花，黃國榮說，二二八事件不是一個包袱，感謝二二八事件先賢、先烈的勇敢事蹟，市府也希望透過追思紀念活動，向二二八的偉大英雄獻上最高敬意。

大台中二二八協會理事長廖苓惠期盼，朝野齊心為台灣打拼，而台中市二二八關懷協會理事長周弘奇則表示，希望大家共同協力，讓台中更幸福；市議員鄭功進也表示，希望每個當權人士，在台灣民主進步的下一哩路，都能誠實面對過往的錯誤，記取教訓。而民政局長吳世瑋表示，今年因應疫情特別規劃「數位雲端追思紀念網」，讓無法前來參與活動的民眾可透過手機以電子留言的方式表達追思。

(中時 )