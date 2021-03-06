中捷故障報告改善方案審查通過，台中市長盧秀燕(左1)到場致意。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

中捷故障報告改善方案審查通過，台中市交通局長葉昭甫表示，審查結論及恢復試營運時程將盡速送請市府討論，決定通車時間。（台中市交通局提供／陳淑芬台中傳真）

中捷故障報告改善方案審查通過，將送市府討論通車時程，向通車再邁進一大步。台中市交通局今天表示，終捷故障審查委員會5日審查「半永久式聯結器故障分析報告」，判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均有提升且符合設計標準，確認改善方案安全無虞，審查結論及恢復試營運時程將盡速送請市府討論，決定通車時間。台中市長盧秀燕會後也到場致意，感謝為中捷安全把關。

台中市政府捷運故障審查委員會5日召開第6次會議，再度審查台北市政府捷運工程局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，北捷局與川崎重工補充測試資料，委員進行審查。

盧秀燕表示，捷運蓋了10多年，感謝委員們在每次會議均嚴格為市民安全把關。中市交通局葉昭甫局長則表示，經委員會審查通過後，確定聯結器改善方案安全無虞，審查結論及恢復試營運通車時程將送請市府討論，盼盡速提供市民安全優質的捷運服務。

葉昭甫表示，昨天第6次會議，北捷局由副局長陳耀維率隊與川崎重工團隊與會，說明故障原因是「原半永久式聯結器組裝程序，沒有定量的標準提供組裝人員判斷是否調整正確，導致牽引裝置軸心在卡死狀態下發生疲勞斷裂」，經中捷故障審查委員會審查判斷，原設計忽略疲勞效應，使「安全裕度」不足以涵蓋軸心卡死狀態下的負荷，造成軸心斷裂。

交通局指出，委員除針對故障調查報告內容與改善方案嚴格審查，也請北捷局與川崎重工針對上次委員尚有疑慮問題回覆，經交叉提問，深入分析與討論後，最終凝聚共識，同意北捷局提出的事故發生原因及改善方案。

交通局表示，為加強半永久式聯結器安全機制，委員會也要求廠商應保證聯結器營運後至大修前的運轉安全無虞，並提供最新修正的產品改善指引手冊（PMI），且持續監測半永久式聯結器運轉情形。北捷局與川崎重工於會中均接受委員會建議，展現對解決此次故障事件問題的負責態度。

(中時 )