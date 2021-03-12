LINE Pay稍早表示，本週一（3/8）因一卡通公司網域系統障礙，造成已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay，LINE Pay表示深感抱歉。為表達歉意，LINE Pay將於下週一到五（3/15～19）、連續五天中午時段推出補償方案，所有LINE Pay用戶於指定店家消費可獲LINE POINTS 10％點數回饋補償。

LINE Pay表示，針對一卡通公司於3月8日中午用餐時段因網域系統障礙，導致LINE Pay Money帳戶服務中斷，再次深感抱歉，經搶修後相關服務已於當天恢復正常。為感謝用戶體諒，LINE Pay將補償用戶於該期間帶來的不便。

LINE Pay表示，補償方案於3月15日至19日，每日上午11:30至下午2:30，LINE Pay用戶於指定連鎖超商、連鎖速食店、連鎖飲料店、連鎖餐飲店，使用LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆將可獲LINE POINTS 10％點數回饋(每帳號每日回饋上限50點)。

指定店家包含連鎖超商（7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商）、連鎖速食店（麥當勞、摩斯漢堡、漢堡王、頂呱呱）、連鎖飲料店，包括路易莎咖啡、50嵐（北北基區/中區/高屏區），以及連鎖餐飲店（八方雲集、爭鮮迴轉壽司/爭鮮外帶壽司、吉野家、梁社漢排骨）。

(工商 )