運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒發市府感謝狀。（台中市政府提供）

台中市政府運動局多年來與台中市身心障礙體育總會合作，積極推展身心障礙運動，提供身心障礙者參與各項運動的機會與管道，合辦的台中市身心障礙國民運動會今年也將邁入第11屆，成果豐碩。6日台中身障體總在豐原體育場籃球場舉辦第七屆第一次會員大會，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒發市府感謝狀，感謝對中市身心障礙運動的推廣。

運動局表示，台中身障體總承辦台中市代表隊參加去年全國身心障礙國民運動會選訓、參賽等事宜，共獲92金67銀32銅的優異成績，勇奪全國第二名，為史上最佳成績。運動局持續協助推動身心障礙運動，感謝台中身障體總及所屬各委員會努力推動各項活動賽事，讓更多的身心障礙朋友受惠。

運動局指出，今日大會由理事長陳清龍主持，歡慶台中身障體總13歲生日，同時藉此選出第七屆理監事，並頒發志工楷模獎，包含運動局長李昱叡、社會局長彭懷真、市議員林孟令、前立委楊文欣、台中市身障體總創會理事長陳有江、一起動後援會長鄭明權、維他露基金會執行長侯至祥等人皆到場共襄盛舉。

(中時 )